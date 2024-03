7 000 megattere sono morte nel Pacifico settentrionale in 10 anni – e la colpa è del “blob”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ledelin pericolo a causa del “” Una ricerca rivela che circa 7.000nell’Oceanopotrebbero esseredi fame a causa di un’onda di caldo marino chiamata “”. Declino delledal 1900 al 1976 Ledelstate minacciate nel 20° secolo dalla caccia commerciale, con una stima di 31.865 uccisioni fino al 1976. Utilizzo dell’intelligenza artificiale nello studio Uno studio pubblicato il 28 febbraio sulla rivista “Scienza aperta della Royal Society” ha utilizzato l’intelligenza artificiale per analizzare migliaia di fotografie di code di ...

