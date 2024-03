6 esercizi per far lavorare tutti i muscoli delle tue gambe | anche quelli che non sapevi di avere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ripetiamoinsieme: “Never skip Leg Day”. Deve diventare un mantra, perché l'allenamento e gliper lesono fondamentali per perdere peso e aumentare la massa muscolare. Troppo spesso, però, questo momento viene sottovalutato all’interno di una routine di training perché si è meno interessati a livello estetico a questo comparto muscolare e ci si concentra maggiormente su pettorali e bicipiti. Invece, eseguirepropedeutici a rinforzare imigliora l’equilibrio, conferisce una postura più stabile e più potenza per i movimenti quotidiani come camminare, correre, saltare, salire le scale e così via. Inel loro complesso rappresentano il gruppo muscolare ...