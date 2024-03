38enne ai domiciliari si mette alla guida di un' auto rubata che va a fuoco | rischia la vita

(Di giovedì 14 marzo 2024) Era a bordo di un’quando il mezzo, per cause ancora non chiare, ha preso. Si è ferito così, con il 70% di ustioni sul corpo unche a Pomigliano d’Arco, daiè finito in ospedale ela. Nella sua casa sono state trovate anche armi e droga . Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri della stazione di Castello di Cisterna, l’'utilitaria...

