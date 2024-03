150 euro di sconto per la versione top di OnePlus 12 | in offerta su Amazon

Caro voli, sconti per i collegamenti con tutti gli scali, Schifani “Un ottimo risultato per i siciliani”: Da oggi e fino al 31 dicembre 2024, lo sconto sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia è pari al 25% del costo del biglietto per ogni singola tratta, fino a un massimo di 75 euro, per tutti i re ...siracusaoggi

Messa in sicurezza e manutenzione strade, Russo (FdI): "Da oggi via libera all'accreditamento per avere i fondi statali": Con una nota, Gaetana Russo, interviene ricordando l'arrivo di fondi importanti che potrebbero aiutare comuni del nostro Appennino. Nello specifico, l'onorevole salsese di Fratelli d'Italia, annuncia ...gazzettadiparma

Taxi, 450 nuove licenze a Milano: bando del Comune e requisiti necessari: Come stabilito dalla delibera di Giunta, 300 licenze saranno di tipologia ordinaria e prevedono un contributo ciascuna di 96.500 euro, mentre le altre 150 saranno a contributo agevolato ...tg24.sky