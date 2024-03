Zelensky non ha scritto di voler deportare tutti gli ucraini che vivono in Occidente

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il 26 febbraio 2024 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un presunto post in inglese su X di «@y Uaa». Il presidente ucraino avrebbe: «Firmerò un decreto che chiederà ai Paesi occidentali diin Ucraina gli uominichelì. Abbiamo letteralmente bisogno di più uomini per combattere e voi fate festa e svapate n.d.r. con le sigarette elettroniche in altri Paesi? Se facciamo uno sforzo di gruppo, questa guerra finirà in una settimana.». Si tratta di un contenuto nato con intento satirico, ma che è stato poi ripreso fuori dal suo contesto originario e creduto reale. L’immagine oggetto di analisi non mostra infatti un contenuto pubblicato dall’account ufficiale di Volodymyr, che è ...