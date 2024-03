Zazzaroni si porta avanti | «Fossi l’Inter considererei una squadra!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024)si è espresso sulla Champions League, dando fiducia aldi Simone Inzaghi. Il giornalista indica unain particolare. ALLATA ? Ivan, a Tutti Convocati, si: «Il Napoli ha giocato 30’ superiori al Barcellona, ma non è riuscita a chiudere concretamente le azioni. È unaassolutamente superabile, con giocatori giovani e interessanti ma non sono Xavi, Iniesta, Busquets, Messi. Sono unabuona, ma non invincibile. I blaugrana sono unaallata delnei nerazzurri,il Barcellona un avversario appetibile per il prossimo turno». Inter-News - Ultime notizie e ...