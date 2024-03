Zazzaroni contro Lotito e De Laurentiis | «Non si può più parlare»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le parole di Ivan, direttore del Corriere dello Sport, sui comportamenti di Claudioe Aurelio DeIvan, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato dei recenti comportamenti dei presidenti di Napoli e Lazio. PAROLE- «Da lunedì scorso so di poter scrivere esoltanto di Zirkzee e Ferguson, Urbanski e Fenucci: non che la cosa mi dispiaccia, tutt’altro, ho però il fondato so- spetto che a quelli che… il calcio italiano sia scesa la catena. Giorni fa Claudioci ha definiti “il Corriere di Trigoria”, ritenendoci filoromanisti e – aggiungo – sbagliando anche il foglio, dal momento che l’articolo a lui sgradito e che probabilmente non aveva letto era stato pubblicato da un altro Corriere, quello della Sera. Non abbiamo ...