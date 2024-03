Zanni e il gruppo Id aiutano Putin aizzando gli agricoltori

Matteo Salvini ultimamente è più esterofilo del solito: Il segretario della Lega preferisce soffermarsi sui risultati di leader stranieri sovranisti anziché commentare le recenti elezioni in Sardegna e in Abruzzo: perché il suo partito non sta andando bene ...ilpost

Roma, stop al concerto nazi-rock ai Prati Fiscali in ricordo dell'ex Nar Massimo Morsello. Organizzatori diffidati: Annullata la manifestazione in programma per sabato 9 marzo. Secondo la Questura, mancava l'autorizzazione alla vendita dei biglietti a non soci del Borghetto ...roma.corriere

Commando assalta il maglificio Zanni. Sparatoria con le guardie giurate: Banda di professionisti in azione fra Marmirolo e Cacciola: chiodi e auto di traverso per bloccare le strade. Vigilante li scopre ed esplode colpi in aria. I malviventi rispondono al fuoco, ma fuggono ...ilrestodelcarlino