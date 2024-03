Xavi senza dubbi sulla partita | “Abbiamo dominato” | il pensiero sulla qualificazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il Napoli mette saluta Champions League e Mondiale per Club. Il tecnico del Barça,, ha esaltato la vittoria della sua squadra nel post match. Il Napoli dice addio alla Champions League. Dopo il pari dall’andata, gli azzurri di mister Francesco Calzona hanno ceduto al Barça dinel match di ritorno, andando ko con il punteggio di 3-1. Una sconfitta, la prima dell’era Calzona dopo 6 gare, che costa alla squadra di Aurelio De Laurentiis anche laal ricchissimo Mondiale per Club. Dopo la debacle azzurra, sarà la Juventus la seconda ed ultima società italiana ad accedere alla competizione che si terrà negli Stati Uniti nel 2025. I bianconeri parteciperanno all’ambito torneo, così come l’Inter. Al termine del match, l’allenatore del Barça,, si è mostrato più che soddisfatto della vittoria ai ...