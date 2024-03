Xavi può finalmente vantarsi dopo quattro anni di sconfitte (El Paìs)

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Non è stato il trionfo di un sopravvissuto che ha anche salvato le casse del club, bensì quello di un degno quarto di finale di Coppa dei Campioni”. Ramon Besa sulelogia il Barcellona,settimane e settimane di critica. Scrive di “lezione di calcio e amor proprio”, di una “nottefelice a Montjuïc”. “I blaugrana hanno giocato come se ne andasse della loro vita e sono arrivati ??ai quarti con la determinazione di un ricorrente più che con la paura di un condannato contro il Napoli. La squadra si è impegnata con responsabilità e autostima, come richiedeva una giornata in cui la differenza tra vincere o perdere era abissale, con i giocatori e l’allenatore molto determinati a continuare a contare in Europa. I giocatori sono stati decisivi quanto l’allenatore perchéha saputo iniziare e finire la ...