X-Men ' 97 | il creatore licenziato prima della première su Disney+

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Colpo di scena in seno al progettoserie revival dello show animato Insuperabili X-Men. Beau DeMayo, capo sceneggiatore e produttore esecutivo di X-Men '97 in arrivo su, revivalclassica serie animata degli anni '90 di Marvel Animation, ha interrotto il proprio rapporto con Marvel poco, come riporta Deadline. Il motivo del licenziamento di DeMayo non è stato reso noto. L'autore aveva già completato la scrittura di entrambe le prime due stagioniserie, che verrà mostrata in anteproprio stasera a Los Angeles, in attesa dell'uscita ufficiale sulla piattaforma streaming il 20 marzo. Il ritorno dei mutanti X-Men '97 riprende l'iconica serie degli anni '90 sugli X-Men, un gruppo …

