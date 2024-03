WWE | L’ottima puntata di lunedì premia Raw negli ascolti | dati ancora in crescita

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Monday Night Raw rimane il programma di punta della WWE, e glidello show sono sempre sotto la lente d’ingrandimento. Finalmente abbiamo idi ascolto delladell’11 marzo, che vieneta con un aumento consistente rispetto alla settimana precedente. La Road to WrestleMania diventa imperdibile L’episodio di questa settimana di Raw è stato progettato per farci immergeredi più nella Road to WrestleMania 40, con Sami Zayn vincitore del Gauntlet match e che quindi sfiderà Gunther per l’Intercontinental Championship. Drew McIntyre ha fatto un minaccioso promo su Seth Rollins e CM Punk, scaldando così la rivalità per il World Heavyweight Championship. Secondo Spoiler TV, l’episodio dell’11 marzo di Raw ha ottenuto 1,751 milioni di telespettatori, un dato in ...