WWE | L’attesa serie animata con protagonista Rey Mysterio arriva finalmente in TV

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il cartone animato basato su Reyè da tempo molto atteso eè disponibile per i fan. “Reyvs. La Oscuridad” è stato annunciato per la prima volta alla fine del 2021 come unad’azione e commedia in 10 episodi che sarebbe andata in onda su Cartoon Network Latin America nel 2022. Tuttavia, questo non è ma avvenuto.visibile Nelle ultime ore, la pagina Instagram ufficiale di Cartoon Network per l’America Latina ha annunciato sui social media che laè stataresa disponibile per gli spettatori. Per quanto riguarda Reystesso, è tornato nella puntata del 1° marzo di Friday Night SmackDown e ha subito iniziato una faida con Santos Escobar. Tuttavia, ...