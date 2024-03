Wired in edicola | il numero di marzo è dedicato al cervello

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Intelligenza artificiale, nuovi farmaci, chip impiantati: ecco come stiamo potenziando il nostro organo più importante

È in edicola il nuovo numero di Wired, dedicato al cervello: Intelligenza artificiale, nuovi farmaci, chip impiantati: ecco come stiamo potenziando il nostro organo più importante ...wired

Il ministro della Salute Orazio Schillaci sarà a Wired Health 2024: Nell’evento di Wired dedicato alla trasformazione del mondo healthcare, della medicina e della sanità, si parlerà del G7 di Ancona dei Ministri della Salute, della transizione digitale del comparto, d ...wired

Wired Health, l'evento dedicato alle tecnologie per la salute torna: Mercoledì 13 marzo 2024, presso BASE Milano, torna per il settimo anno consecutivo Wired Health, l’evento di Wired Italia realizzato con il patrocinio del Comune di Milano. Una giornata per capire ...gqitalia