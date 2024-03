WINDTRE BUSINESS e il Comune di Montebelluna promuovono la scuola del futuro

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 –e ildihanno avviato un accordo innovativo per la realizzazione di percorsi di formazione nelle materie STEM. Insegnanti e studenti dell’ITS Einaudi Scarpa verranno infatti coinvolti in un inedito modello di insegnamento che mette al centro la Cyber Security, i Big Data Analytics e la Robotica. E’ la prima volta che queste materie diventano oggetto di specifici corsi di studi all’interno dell’istituto di istruzione secondaria. Grazie ai bandi del PNRR4.0, l’ ITS Einaudi Scarpa ha potuto acquisire dacorsi di formazione specifici in Ethical Hacking, Secure Coding, OSINT, Threat Intelligence, Incident Response, Digital Forensics e Malware Analysis. Inoltre, sono ...

MILANO – WindTre è stata premiata nell’ambito dell’‘Insurance Elite – Premio speciale New Player’ , organizzato da MF Milano Finanza, gruppo Class Editori, in virtù dell’innovativo approccio ... (lopinionista)

MILANO – WindTre è stata premiata nell’ambito dell’Insurance Elite – Premio speciale New Player, organizzato da MF Milano Finanza, gruppo Class Editori, in virtù dell’innovativo approccio ... (webmagazine24)

VoLTE: cos'è e quali operatori lo prevedono | ComparaSemplice.it: VoLTE: cos’è e quali operatori lo prevedono Che cos’è il VoLTE, come funziona e quali sono gli operatori in Italia che lo prevedono Ecco tutte le informazioni in merito che stavate cercando! EOLO Più ...informazione

On air lo spot dedicato a WINDTRE Assicurazioni, offerte chiare e pagamenti mensili: “Semplificare la vita delle persone è un impegno del brand per rendere sempre più concreta la nostra vicinanza”, dichiara Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New BUSINESS di WINDTRE.lopinionista

Woodstock con Fiorello, lo spot WINDTRE Assicurazioni: Se a facilitare la vita a Snoopy ci pensa Woodstock… “a semplificare la vita a te ci pensa WINDTRE”, afferma Fiorello.mondo3