William e Camilla | uniti per mostrare al mondo che la Corona c' è

Una Barbie rivela il look preferito della regina Camilla: La Mattel ha creato una bambola a immagine e somiglianza della sovrana caratterizzata proprio dallo stile molto riconoscibile. L'outfit composto da un abito blu e una mantellina è stato scelto dalla r ...vanityfair

Kate Middleton, il foto-gate travolge i Windsor. E c’è chi parla di divorzio da William: Il foto-gate non dà pace al Palazzo. Kate Middleton sarebbe molto provata, scrive il Daily Mail, dalle critiche e dal polverone causato dal ritocco della sua foto pubblicata in occasione della festa d ...msn

La regina Camilla difende Kate Middleton: “È una fotografa estremamente brava”: Kate Middleton è finita al centro delle polemiche per aver ritoccato la foto social in cui è apparsa per la prima volta in pubblico dopo l'intervento ...fanpage