Wes Anderson ha spiegato perché era assente agli Oscar

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nella serata dei 96esimi premi, Wesha vinto la sua prima statuetta con il suo cortometraggio La meravigliosa storia di Henry Sugar. Aggiudicatosi il premio per il miglior cortometraggio,non era però presente per ritirare il premio. Attraverso una nota ufficiale, il regista ha risposto a chi si domandava ildella sua assenza e cosa avrebbe detto nel discorso di ringraziamento. “Se fossi potuto essere lì, io, insieme al produttore Steven Rales avrei detto ‘Grazie’ a: la famiglia di Roald Dahl; il team di Netflix ; Benedict Cumberbatch e Ralph Fiennes e Ben Kingsley e Dev Patel… e tutti gli altri del cast e della troupe” ha detto il regista statunitense. E inoltre ha aggiunto: “se non avessi incontrato Owen Wilson in un corridoio dell’Università del Texas tra una lezione e l’altra ...