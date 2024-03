Web App di ForzAzzurri net | ecco come installarla

A partire da questa primavera, gli sviluppatori potranno distribuire le loro app direttamente dai propri siti web, senxa passare per lo store di Cupertino o per quelli di terze parti (repubblica)

Apple non rimuove supporto per le Web App, resta su iOS 17.4: DMA, dietrofront per Apple: ha cambiato idea riguardo la rimozione delle Web App, resta il supporto per quelle basate su WebKit.pianetacellulare

IPhone, la rivoluzione continua: che succede in primavera: Prosegue la rivoluzione forzata di Apple per adeguarsi al nuovo regolamento DMA: a partire dalla primavera sarà possibile scaricare app per iPhone anche dal Web.tecnologia.libero

Apple annuncia che su iOS si potranno scaricare le app direttamente dal web (il sideloading è in arrivo in UE): Secondo quanto riportato dalla fonte di oggi, Apple starebbe lavorando al nuovo iOS 17.4.1 per iPhone, che risolverà diversi problemi. Apple ha rilasciato l’attuale iOS 17.4 qualche settimana fa , pre ...informazione