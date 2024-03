Voragini e crolli a Napoli | proviamo a dare una spiegazione a ciò che sta avvenendo nel sottosuolo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Aregistrate 13in 24 mesi. Abbiamo provato a capire cosa staneldella città e come si potrebbe intervenire per la sicurezza di tutti.

Voragine al Vomero; l’ira dei commercianti: raffica di richieste danni: Il commercio del Vomero è con l'acqua alla gola. Le Voragini hanno prodotto un crollo di indotto e incassi che - come denunciato ieri su queste pagine dagli stessi imprenditori della zona - si attesta ...ilmattino

Psicosi crolli al Vomero, i residenti di via Morghen e via Solimena: “Viviamo nella paura”: Una celere conclusione dei lavori di riempimento della voragine apertasi con il crollo del 21 febbraio e la clemenza del meteo, onde evitare altri allagamenti come quelli del 29 febbraio e ancora il 9 ...internapoli

Abc, in via Morghen crollato manufatto fognario. Realizzato sistema pompaggio esterno: NAPOLI - Le squadre di Abc sono da stamattina in via Morghen dove a causa delle sollecitazioni è crollato il manufatto fognario trascinando con sé i tubi ...napolivillage