Volley | Trento surclassa Civitanova nel derby di Champions League Michieletto show | finale più vicina

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ha sconfittoper 3-1 (25-17; 16-25; 25-18; 25-23) nella semid’andata delladimaschile. I Campioni d’Europa si sono imposti in maniera nitida di fronte al proprio pubblico della ilT quotidiano Arena e hanno mosso un primo passo verso la qualificazione all’atto conclusivo della massima competizione europea: per completare la missione bisognerà conquistare due set nel confronto di ritorno in programma settimana prossima all’Eurosuole Forum, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. I dolomitici hanno confermato il pronostico della vigilia nel roventeitaliano, facendosi sorprendere nel secondo set ma dominando con grande personalità gli altri parziali. I ragazzi di coach Fabio Soli, ...