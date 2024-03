Volley serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il Mosaico incassa due punti dalla sfida salvezza contro il Genova. Il calcolo del rimpianto è quello dei sei punti lasciati alle ultime tre della classe: uno al Piacenza (l’unico conquistato dalle emiliane nell’intero torneo), due al Pavia e tre al Genova. Il calcolo della speranza viene dalla sempre vituperata tabella-salvezza: l’unica squadra raggiungibile è il Sassuolo che è avanti di 6 punti e non attraversa un buon momento. Sarà indispensabile vincere lo scontro diretto (il 23 marzo al "Costa") e rosicchiare altro terreno nelle altre sei partite mancanti. Sabato scorso il Mosaico ha proposto una squadra che, rispetto all’assetto di inizio stagione, ha variato 4 titolari (Venco, Toniolo e Fini fuori rosa da tempo, Tosi out per infortunio), con allenatore e team manager cambiati. Tanti aggiustamenti per inseguire un risultato ancora molto difficile, nonostante la bella adattabilità ...