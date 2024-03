Volley | Modena | coach Alberto Giuliani confermato per le prossime due stagioni

(Di mercoledì 13 marzo 2024)sarà l’allenatore diper ledue(2024/25 e 2025/26). Nella sua carriera di allenatore, il tecnico marchigiano ha conquistato tre titoli italiani, un campionato greco, tre supercoppe italiane, una Coppa Italia, una supercoppa turca, una Coppa CEV e una Challenge Cup. In Nazionale, invece, ha ottenuto la medaglia d’argento agli Europei alla guida della Slovenia nel 2019 e nel 2021. Ildella Valsa Group sarà a disposizione dei media venerdì mattina in sala stampa in orario che verrà comunicato nella giornata di domani sui canali ufficiali del. SportFace.

