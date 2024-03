Volley In Serie D maschile Massa Carrara vola Piegato il Rosignano Esordio di Falsone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024)1 PALLAVOLO: Angeloni, Attuoni, Bianchi, Consigli, D’Este,, Lazzeri, Manfredi,, Montagnani, Rami, Ribolini, Sozzi. All. Angelini. PALLAVOLO: Benci, Calvani, Carrai, Catarsi, Di Nunzio, Liuzzi, Lungaro, Mori, Piendibene, Rossi, Socci, Trotta, Zanoboni. All. Lunardi. Arbitro: Luca Costabile. Parziali: 26-24, 14-25, 34-32, 25-21. MONTIGNOSO – Grande impresa dei boys di Silvia Angelini (nella foto) che nel campionato diD hanno battuto quella che era la seconda in classifica al termine di una gara davvero intensa e avvincente. Ildopo una buona partenza si è un po’ adagiato facendosi sorprendere dal ritorno dei massesi che hanno vinto ...