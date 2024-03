Volley femminile | Chieri travolge il Neuchatel | la CEV Cup è a un passo | Grobelna e compagne super in Europa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ha sconfitto il Viteoscon un secco 3-0 (25-23; 25-13; 26-24) nella finale d’andata della CEV Cup di, la seconda competizione europea per importanza. Le piemontesi sono riuscite a espugnare la Halle de Sports de la Riveraine,ndo la formazione svizzera e compiendo unimportante verso la conquista del trofeo. Dopo aver alzato al cielo la Challenge Cup (il terzo torneo continentale) nella passata stagione, le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli sono vicinissime ad aprire nuovamente la bacheca societaria. Per fare festa bisognerà imporsi in due set del confronto di ritorno in programma settimana prossima di fronte al proprio pubblico, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. La quinta forza della Serie A1 ...