Volla Giuseppe Borrelli morto sul lavoro a San Marco Evangelista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Infortunio mortale nel Casertano a San. A perdere la vita, 26 anni, originario di(Napoli). “Per Fiom, Fim Uilm inaccettabile la frequenza con cui si ripetono le morti sul, la Campania è una delle principali regioni in cui si verificano incidenti mortali” denunciano i sindacati in una nota in cui annunciano uno sciopero. “Le organizzazioni sindacali auspicano che le autorità competenti facciano velocemente chiarezza su quanto accaduto, queste morti non sono delle tragiche fatalità, ma conseguenze di un sistema profondamente sbagliato, anteponendo il profitto al valore della vita. Il sindacato ribadisce con insistenza l’investimento di risorse per rafforzare e migliorare un sistema di prevenzione garantendo la salute e la sicurezza sui ...