Voli in ritardo o cancellati | quali sono le compagnie e gli aeroporti più a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ritardi o cancellazione di? Nel 2023 ben 650mila viaggiatori, secondo un’analisi della società ItaliaRimborso, potrebbero richiedere rimborsi o risarcimenti conformi ai regolamenti vigenti. Si parla di un somma potenziale pari a 163 milioni di euro. Stando a questo studio, tra le prime quindiciaeree per disservizi, basate su oltre 50.000 segnalazioni degli utenti, spiccano Wizzair e Ryanair nel settore dei disagi nei, il 50% dell'intero mercato dei problemi neiin Italia. Ryanair si conferma anche la compagnia con il maggior numero di ritardi. Transavia invece si distingue come la compagnia con il minor numero di disservizi ai passeggeri in Italia. Un'analisi approfondita è stata dedicata alleaeree italiane, con Ita Airways che si distingue per il maggior numero ...