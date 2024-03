voi “Sanremo | accordo con Amadeus per altri 2 anni” Ma la Rai smentisce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 13 marzo 2024- “Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su unraggiunto tra l’Azienda eper la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana disono da ritenersi totalmente infondate”. Così la Rai, in una nota,le voci circolate in giornata riguardante una presunta (e ricca) offerta proposta adper continuare a condurre il Festival per. Viale Mazzini, dunque, guarda oltre, e nei prossimi mesi annuncerà il nuovo direttore artistico. Non ci resta che attendere. Fonte: Ansa ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.