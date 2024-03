“Voglio essere io a dirvelo” Uomini e Donne | da Armando Incarnato l’annuncio al pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo mesi di assenza dallo studio diha rotto il silenzio. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv in cui ha deciso di mettere in chiaro alcuni punti. Le parole diarrivano proprio nelle ore in cui si è concluso (ma per la messa in onda bisognerà aspettare) il trono di Brando che ha scelto Raffaella. Una scelta che ha spiazzato il, convinto fino alle fine che avrebbe deciso di uscire dallo studio con Beatriz. >> “Ciao a tutti, io abbandono”. A sorpresa la protagonista dilascia per sempre il programma. E non torna indietro Tornando ad, quest’anno si è visto poco. Finora la sua stagione è stata caratterizzata da due ...