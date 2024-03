"Vogliamo ripagare l'impegno di Saputo"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Valentino Di Pisa, presidente dell’Associazione commercianti rossoblù, con l’iniziativa di Ascom gli esercenti mostreranno il loro tifo? "Valorizziamo ancora di più il legame esistente tra la società, la città e il nostro tessuto produttivo, grazie agli allestimenti che verranno realizzati nelle aree commerciali, con i colori naturalmente che ci stanno a cuore. Un’immagine interamente rossoblu per gli esercenti". L’intera città, quindi, sarà dipinta con i colori sociali... "Ci saranno nelle nostre attività associate i colori della squadra, proprio come riconoscimento alla società per il lavoro svolto negli anni. Come associazione, abbiamo partecipato a momenti complicati, contribuendo anche economicamente con una quota destinata al Bfc. Con questa iniziativa, ripaghiamo proprio questo impegno svolto dalla società che ha sede a Casteldebole". Che messaggio lanciate? "Non è solo ...