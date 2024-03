Vis Factor lancia Human Index | il super indicatore di convergenza tra sondaggi e sentiment

News18 Mega Opinion Poll: How Modi, jobs and inflation will be the key Factors for 2024: Ahead of the Lok Sabha elections, News18 has conducted a mega opinion poll and the results are in. The survey reveals that a whopping 80 per cent of respondents are ‘somewhat to very satisfied’ with ...firstpost

Human Index, il termometro del sentiment elettorale. Per le europee è già febbre: Si chiama Human Index. È, in un certo senso, un “termometro”. O meglio un super indicatore, elaborato da Vis Factor (presentato questa mattina a Roma), pensato per far convergere i dati raccolti trami ...formiche

Europee, Ue spacca in due l'Italia: Nord a favore e Sud contro, l'analisi: Un'Italia divisa in due, metà a favore dell'Europa, metà contro. È questa l'immagine che emerge dall' analisi realizzata da Vis Factor in vista delle elezioni europee attraverso lo Human Index, il ...adnkronos