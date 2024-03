Virtus | la rotta da seguire in Eurolega Tre vittorie per centrare i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’istantanea del presente dice che la Segafredo infa parte di quel gruppo di squadre che occupano le posizioni che vanno dalla quinta alla settima, mentre all’orizzonte ci sono ancora sei partite da disputare prima della fine della regular season. Tre si giocano in casa e tre in trasferta e questi impegni sono incastrati tra di loro in una sequenza che non è esattamente perfetta tra il giocare dentro le mura amiche e viaggiare lontano. C’è una netta differenza tra chiudere quinti o sesti o accontentarsi del settimo posto, dato che i primi due piazzamenti sono gli ultimi utili per andare direttamente ai, mentre quelli dal settimo al decimo costringono a partecipare alla roulette russa dei play-in. Detto che tra il gruppo di cui fa parte lae l’ottavo posto ci sono duedi ...