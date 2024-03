Violenze carcere Uccella | secco rifiuto dei giudici a istanza avvocati agenti imputati

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Santa Maria Capua Vetere. Furono pestati daglipenitenziari il 6 aprile 2020, nelFrancesco, ma si rifiutarono di testimoniare contro le guardie carcerarie, forse per paura: una mancata testimonianza che ha impedito ai difensori dei poliziottidi evidenziare, a loro dire, l’infondatezza di quel racconto. Proprio per cercare di dimostrare l’inattendibilità dei testimoni, alcunidegli, hanno tentato lo stratagemma difensivo dell’incriminazione per favoreggiamento che ha però fatto registrare il diniego dei. Schermaglie ed espedienti, oggi, tra le parti in causa al maxi-processo sulle violenza neldi Santa Maria Capua Vetere, che vede 105, ...

Santa Maria Capua Vetere. “Quando vedo due-tre guardie che si avvicinano alla mia cella, ancora oggi mi blocco per la paura: dal giorno dei pestaggi, per le tante botte prese , non riesco più a fare ... (casertanotizie)

"Ha colpito l'endocrinologo del Cervello con un taglierino", giovane finisce in carcere per tentato omicidio: In carcere con l'accusa di avere aggredito un medico del Cervello con un taglierino. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 23enne Paolo Montalbano, ...agrigentonotizie

Palermo, continuano aggressioni a medici e infermieri: un arresto per tentato omicidio e un nuovo episodio: Gli agenti della squadra mobile di Palermo ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di tentativo di omicidio nei confronti di un medico dell’ospedale Cervello. I ...meridionews

La Corte d'appello dell'Aquila non estrada terrorista palestinese in Israele, rischia "trattamenti crudeli": Nel provvedimento, i giudici dell'Aquila affermano che nelle relazioni delle Ong si "fa riferimento a condizioni di detenzione nelle carceri Israeliane oltremodo penose per i cittadini palestinesi, ...huffingtonpost