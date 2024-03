Violenza sessuale su una ragazzina | condannato autista di autobus

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Per quattro anni l’di uno scuolabus ha abusato di unadi 9 anni. Lei, oggi 21enne, ha trovato il coraggio di denunciarlo. Polizia Postale smantella rete pedopornografica in Italia (ilcorrieredellacitta.com) Andare a scuola per una bambina di 9 anni di Roma è stato un orrore senza fine. Nulla a che vedere col timore di prendere un brutto voto o deludere gli insegnanti, a terrorizzarle unaè stato per quattro anni il conducente di uno scuolabus. Lei, ormai adulta e maggiorenne, ha deciso di raccontare tutto e scoperchiare una sequela di abusi taciuti per paura di compromettere l’uomo, oggi 61enne. Ha subitoper quattro anni sullo scuolabus Era il 2013 quando Gaia (nome di fantasia) ha cominciato a subire abusi dal conducente di uno scuolabus. L’uomo avrebbe ...