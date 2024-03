Viktoria Plzen-Servette Conference League | 14-03-2024 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ancora una volta ildi Weiler deve andare a conquistarsi la qualificazione in trasferta: dopo il Ludogorets, lo 0 a 0 della gara d’andata contro ilPlzan rende la gara odierna di fatto una sfida ad eliminazione diretta. I cechi di Koubek tuttavia non perdono dal 12 novembre scorso, ovvero da 14 gare ufficiali in tutte le competizioni: una InfoBetting: Scommesse Sportive e