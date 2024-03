Vietato pesare le uova di Pasqua nei supermercati | ecco perché

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Stop alla “curiosa” pratica del peso delledinei. L'indicazione, diffusa, è arrivata dopo che diversi utenti, sui social network, hanno segnalato di aver visto delle persone avvicinarsi alle bilance dei reparti ortofrutta proprio per cercare di conoscere il peso delledi. Il motivo? E’ legato ad una "moda" diffusa soprattutto su TikTok e in alcuni video tutorial, diventati poi virali, nei quali si mostra come, in base al peso, si possa sapere quale sia la sorpresa contenuta all'interno dellestesse.