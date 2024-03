VIDEO – Atletico Madrid-Inter | ci siamo | svelati i colori della maglia!

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le lancette scorrono veloci verso l’ora X: alle 21.00 il fischio d’inizio di. Ecco di che colore sarà laista per gli ottavi di ritorno di Champions League.– La squadra di Simone Inzaghi indossa il completo delle grandi occasioni. Lo richiede una sfida importante come, scena tra poco più di un’ora al Civitas Metropolitano di. I canali ufficiali del clubista rivelano, con breve tour nello spogliatoio, icon cui scenderanno in campo gli uomini di Inzaghi. Di seguito ilche mostra le tenute appese e pronte per essere ...

Atletico Madrid-Inter è la partita in programma alle 21 e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dall’1-0 nerazzurro dell’andata. La squadra di Inzaghi sa ... (inter-news)

La gara in casa dei Colchoneros e mette in palio l'accesso ai quarti di finale. All'andata successo dei nerazzurri per 1-0: La gara si giocherà alle ore 21 al Metropolitano e mette in palio l'accesso ai quarti di Champions. All'andata successo dei nerazzurri per 1-0 ...gazzetta

Atletico Madrid Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League: Atletico Madrid Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Uefa Champions League 2023 2024 in programma oggi ...tpi

Inter vs Atletico Madrid: Un duello epico in Champions League: L'Inter, forte del risultato di 1-0 ottenuto a San Siro, è chiamata a difendere il suo vantaggio nella partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro l'Atletico Madrid. La sfi ...informazione