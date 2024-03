Viceministro Leo | “Nella riforma fiscale non ci sono condoni | ma tendiamo una mano ai contribuenti”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ildell'Economia, Maurizio Leo, ha difeso ladel governo Meloni - e in particolare l'ultimo decreto sulla divisione a rate delle cartelle esattoriali - dall'accusa di favorire gli evasori: "Non è un condono. Se cisituazioni che devono emergere, devono farlo gradualmente".

Bergamo. Ci sarà anche il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo all’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’ Accademia della Guardia di Finanza . L’appuntamento è per ... (bergamonews)

” riapriamo i termini fino al mese di marzo per chi non è riuscito a pagare le rate della rottamazione . Ricordo che dopo l’iniziale previsione di due rate a settembre e ottobre 2023 abbiamo prima ... (ildenaro)

Leo: "Nella riforma fiscale non ci sono condoni, ma tendiamo una mano ai contribuenti": Il governo Meloni ora vuole tagliare le tasse alle aziende: i prossimi passi della riforma fiscale Il Viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha aperto alla possibilità di tagliare l'Ires, nei ...youmedia.fanpage

Leo: “Non è vero che la riforma fiscale favorisce evasori ed autonomi. Faremo misure anche per i lavoratori dipendenti”: Presentazione in grande stile della riforma fiscale del governo . “Un momento di confronto” lo definisce Giorgia Meloni. In verità, l’evento comprende gli interventi del ministro dell’Economia Giancar ...ilfattoquotidiano

Fisco, Meloni: «Non dirò mai che le tasse sono belle». Leo: «Approvazione prima dell'estate»: «Non dirò mai tasse cosa bellissima», dice la premier Giorgia Meloni al convegno sulla riforma fiscale alla Camera. Cita - al contrario - l'ex ministro dell'Economia ...ilmessaggero