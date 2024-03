Viali riparte da Cosenza dopo la rescissione con i bianconeri

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Aè ufficialmente iniziato il-bis.aver trovato lacon l’Ascoli il tecnico milanese ha deciso di ripartire dalla squadra che proprio in occasione della passata stagione era riuscito a salvare nel decisivo doppio scontro playout col Brescia. "È Williamil nuovo allenatore del club – si legge nella nota ufficiale –, che ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra al tecnico nato a Vaprio d’Adda (Milano) il 16 novembre 1974. Si tratta di un gradito ritorno sulla panchina rossoblù, visto chenella scorsa stagione ha guidato ildal novembre del 2022 al giugno 2023, nei 29 incontri culminati con il doppio confronto playout con il Brescia che è valso la permanenza in cadetteria. A mister, ...

