Viaggio in Australia | a Darwin l' appuntamento è al tramonto | sulla spiaggia dei sogni

Parte dall’Australia la marcia di avvicinamento della Nazionale Italiana della pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri del commissario tecnico Marco Villa voleranno ad Adelaide per la ... (ilgiorno)

Sei mesi di pioggia isolano l’Australia occidentale e lasciano 7 persone disperse: Sette persone, tra cui diversi bambini, sono state segnalate come disperse nell’entroterra remoto dell’Australia Occidentale da domenica 10 marzo. Il gruppo ha intrapreso un Viaggio in due veicoli ...meteogiornale

A Melbourne la mostra “Leonardo da Vinci – 500 Years of Genius”: MELBOURNE (ITALPRESS) – Un Viaggio nell’universo del genio rinascimentale Leonardo da Vinci, con alcune pagine originali del Codice Atlantico che sbarcano in Australia per la prima volta: è il percors ...reggiotv

Lo afferrano per la coda e lo tirano fuori dall’acqua: cosa c’era a riva: Lo afferrano per la coda e lo tirano fuori dall'acqua: cosa c'era a riva e quanto accade dopo lascia tutti sbigottiti senza parole.viaggi.nanopress