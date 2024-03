“Viaggio del Ricordo” e “Viaggio della Memoria” | da Latina partono 50 studenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – Il Comune diha organizzato per glidelle scuole secondarie di primo grado il “del” alla Foiba di Basovizza e il “” ad Auschwitz. Hanno aderito alla proposta complessivamente 50e 9 docenti, partiti nella giornata di ieri per la prima meta. Per i due viaggi l’amministrazione ha stanziato 15.000 euro, 7.500 euro per ognuno, al fine di ridurre le quote di partecipazione. L’indicazione è stata quella di far partecipare ad ognuno dei due viaggi un alunno per ciascuna classe terza ed un docente accompagnatore per ciascun istituto comprensivo. Hanno raggiunto la città di Trieste, nella giornata di ieri, 24 alunni e 4 ...