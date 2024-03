Viaggi d’istruzione e gite scolastiche | sale a 15mila euro il limite ISEE per il contributo economico fino a 150 euro Valditara | “Così ancora più ampia partecipazione”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha firmato una nuova Direttiva per promuovere lapiùdegli studenti e delle studentesse aidi istruzione e alle visite didattiche. L'articolo .

In un quartiere difficile come lo Sperone , a Palermo , dove l'omicidio di qualche giorno fa ha fatto tremare le coscienze, la scuola resiste. Resiste offrendo un'alternativa di speranza a ragazzi che ... (orizzontescuola)

Gite scolastiche dei maturandi a rischio per il ' caro prezzi '. Un momento chiave dell'esame di Maturità, il viaggi o di istruzione del quinto anno, quest'anno, per difficoltà economiche, assenza di ... (iltempo)

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firmato una nuova Direttiva per promuovere la partecipazione più ampia degli studenti e delle studentesse ai Viaggi di istruzione e ... (orizzontescuola)

I COBAS contro l’autonomia differenziata: 16 marzo manifestazione nazionale a Napoli: Con l’Autonomia differenziata ben 23 materie verrebbero regionalizzate: istruzione, ambiente, trasporti, energia, ambiente, infrastrutture, rapporti con l’UE; i contratti nazionali di lavoro sparirebb ...tecnicadellascuola

Effetto cinema, Bolzano spende 4 milioni ma ne valgono 11: Nel 2023, la Provincia autonoma di Bolzano ha sostenuto Idm Südtirol-Alto Adige nella realizzazione di 31 opere cinematografiche e televisive, per una somma complessiva che supera i 4 milioni di euro, ...ansa

Gite e Viaggi d’istruzione. Contributi alle famiglie: Le famiglie residenti nel territorio comunale possono richiedere contributi per sostenere le spese derivanti da gite e Viaggi di istruzione dei figli. C ‘è tempo fi per ricevere questi contributi.lanazione