Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) VIABILITA 13 MARZO ORE 1935 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTYENSO TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA, RIMAMENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE RIETI IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO IN VIA NETTUNENSE A FRATTOCCHIE DOVE SI STA IN CODA TRA LA STATALE APPIA E VIA DIVINO AMORE DIREZIONE PAVONA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI ...