Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2024 ore 19 | 15

(Di mercoledì 13 marzo 2024) VIABILITA 13 MARZO ORE 1905 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITETERAMO E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE TRA BOCCEA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO PERCORRENDO LAFIUMICINO RALLENTAMENTI TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON DIFFICOILTA DI IMMISSIONE NELLO STESSO SULLA STRADA STATALE CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE RIETI IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE ...