Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2024 ore 18 | 45

(Di mercoledì 13 marzo 2024) VIABILITA 13 MARZO ORE 1835 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITETERAMO E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE TRA BOCCEA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREIZONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO RALLENTAMENTI TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA STRADA STATALE CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PRIMA PORTA DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO IN VIA SALARIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA SETTEBAGNI DIREZIONE RIETI IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, ...