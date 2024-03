Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) VIABILITA 13 MARZO ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE TRA BOCCEA E SALARIA SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI A NEMI PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA PRATONI DEL VIVARO E VIA DEI GAROFANI NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE DIREZIONE FONTANA DI PAPA RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE CODE A FRATTOCCHIE TRA VIA DIVINO AMORE E VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI Servizio ...