Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2024 ore 12 | 30

(Di mercoledì 13 marzo 2024)DEL 13 MARZOORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON MOLTE LE SEGNANI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCONE VIENE INFATTI INDICATA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA, SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE E PARLIAMO DI CANTIERI SULLA SS2 CASSIA PROSEGUONO LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IL RISPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA I KM 68 E 141 CIRCA, SIAMO TRA VETRALLA E CENTENO. SUL TRATTO INTERESSATO, FINO AL 15 MARZO, ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON IL CONSEGUENTE SENSO UNICO ALTERNATO, E IL ...