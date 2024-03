Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024)DEL 13 MARZOORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PONTINA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE DA TUSCOLANA. IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA PONTINA, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI POMEZIA NORD, VERSO. TRAFFICO SCORREVOLE. TUTTAVIA, SEMPRE NELLA STESSA DIREZIONE, UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEI RUTULI E LO SVINCOLO PER VIA LAURENTINA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ...