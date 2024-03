Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 13 marzo 2024)DEL 13 MARZOORE 08.30 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTO TRAFFCATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DA CASSIA FINO A PISANA, TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E ANCORA TRA APPIA E TIBURTINA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZALE EST IL TUTTO VERSO IL CENTRO. BEK SENSO OPPOSTO CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO. LE CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE LA-FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN INGRESSO A ...