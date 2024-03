Via libera del Parlamento europeo all’AI Act

Nuovi soci prestigiosi, tra cui la Fondazione Banco di Sardegna presieduta da Giacomo Spissu, per il Gruppo editoriale Sae, guidato da Alberto Leonardis, che controlla alcune testate locali (Il ... (affaritaliani)

Via libera dell'Eurocamera all'Ai Act, ovvero all'impianto di norme europee sull'Intelligenza Artificiale. L'approvazione del testo in plenaria è arrivata ad ampia maggioranza: i voti favorevoli sono ... (quotidiano)

Eurocamera, via libera alle norme sulla AI: Arriva il via libera dell'Eurocamera all'AI Act, l'impianto di norme europee sull'Intelligenza Artificiale. L'approvazione del testo in plenaria ha ottenuto un'ampia maggioranza: i voti favorevoli ...tgcom24.mediaset

Via libera da Roma: salvi i 23 milioni per realizzare il polo scolastico di Brancaccio: A darne notizia sono i due parlamentari del M5S, Adriano Varrica e Dolores Bevilacqua, che avevano sollecitato un intervento: "Accogliamo positivamente - affermano - il via libera ottenuto dagli ...palermotoday

Ok del Consiglio europeo all'accordo sulle tutele per i rider: BRUXELLES - Il Consiglio Ue nella riunione dei ministri dell'occupazione, politica sociale, salute e consumatori ha approvato il nuovo accordo provvisorio con il Parlamento europeo sulle norme ...ilmessaggero