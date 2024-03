Via libera alle case green | Salvini | “Ennesima follia europea”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) ROMA – “. Grazie all’impegno della Lega e del gruppo ID, erano già state fermate alcune delle eco-follie volute dai burocrati, ma non è bastato. La nostra battaglia continua: serve un cambio di rotta per rivedere la direttiva, mandando a casa le sinistre e portando a Bruxelles una nuova maggioranza di centrodestra. L’8 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Luigi Di Maio polemizza sul Decreto Fiscale manomesso; Matteolo smentisce onlineribadisce: “Con le sanzioni Italia in ginocchio, ma non chiedo di toglierle” Cna Costruzioni e Confartigianato Anaepa scrivono a: “Gravi ritardi per l’erogazione delle risorse contro il caro ...